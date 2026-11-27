Страховщики назвали самый опасный день недели для водителей в 2026 году

Пятничный вечер в 2026 году стал для российских автомобилистов самым аварийным временем суток – такую статистику привел Михаил Мосесов, замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам «Абсолют Страхования». Вторым днем, который специалисты ставят в один ряд с пятницей, он назвал понедельник.

«На эти дни пришлось по 17% от всех обращений в текущем году», – рассказал он.

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Кстати, в «Совкомбанк Страховании» пятница оказалась лишь на второй строчке внутреннего антирейтинга. Там первое место по числу обращений занял вторник, а третье досталось понедельнику. Выходит, единого мнения о самом проблемном дне недели у страховщиков нет, хотя пятница фигурирует в обоих списках.

В «Ренессанс Страховании» с коллегами солидарны. Вице-президент компании Сергей Демидов тоже относит пятницу к самым аварийным дням для водителей, причем аргумент у него количественный: частота ДТП в эти сутки превышает средний показатель на 15%.

О том, почему ноябрь считается последним шансом защитить кузов от реагентов, «За рулем» подробно рассказывал.

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