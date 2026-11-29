К дилерам в Санкт-Петербурге уже поступили Lada Vesta с новым мотором

К дилерам в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада уже поступили Lada Vesta с новым двигателем. Более того, первые владельцы получили свои автомобили, об этом рассказал коммерческий директор сети центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Все модификации Lada Vesta теперь оснащаются 1,8-литровым двигателем нового поколения. Отдача у него – 132 л.с., а крутящий момент вырос до 175 Нм. За машину с шестиступенчатой механической коробкой передач просят от 1 885 000 рублей; за вариатор придется доплатить 5000 рублей.

По оценке Александра Шапринского, доля Lada Vesta с новым мотором может занять до 70% продаж модели. Наиболее популярными версиями он называет универсал и универсал кросс.

С новым двигателем и 6-ступенчатой МКП Веста разгоняется до 192 км/ч, разгон до 100 км/ч сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива упал до 7,4 л/100 км.

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Вместе с появлением нового двигателя Vesta обзавелась и рядом опций. В комплектации «Техно» появились система контроля давления в шинах и атмосферная подсветка салона, а у кросс-версий – еще и система выбора режимов движения.

О том, какие кроссоверы сейчас продаются по цене Lada Vesta, «За рулем» уже рассказывал.

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