«Ъ»: Хуснуллин попросил регионы не начинать новых дорожных строек

В Госдуме в рамках правительственного часа вице- премьер Марат Хуснуллин обратился к главам регионов с просьбой пока не браться за новые дорожные проекты. Бюджетные возможности стеснены, пояснил он: сейчас важнее содержать в порядке уже построенные объекты и доводить до конца начатое, а к новым стройкам возвращаться по мере поступления средств.

Ежегодно на крупные дорожные стройки регионы получают из федерального бюджета 350 млрд рублей. Среди таких объектов вице-премьер перечислил мост через Лену в Якутии, широтную магистраль в Санкт-Петербурге, а также обходы Тюмени, Омска, Новосибирска и Калининграда. Заявок на софинансирование при этом скопилось еще на 2 трлн рублей.

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Ориентир, который обозначил Хуснуллин, – 85% автодорог страны в нормативном состоянии к 2030 году. Ставку делают на завершение начатых объектов и приведение их в норматив; работу по новым проектам, заверил вице-премьер, можно будет быстро организовать, если бюджетная ситуация улучшится. Всего в России 1,59 млн км дорог: 66,3 тыс. км федеральных, 503 тыс. км региональных и свыше 1 млн км местных.

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