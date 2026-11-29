В ВСК назвали самые угоняемые марки авто в РФ в январе-сентябре 2026 года

Итоги первых девяти месяцев 2026 года подвел «Страховой Дом ВСК»: самыми частыми объектами хищений оказались легковые Lada и китайские грузовики Shacman. На них пришлось 24% и 22% всех случаев соответственно – такие данные сообщила страховая компания.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга Hyundai с показателем 6%. Столько же заявок пришлось на «КамАЗ» и УАЗ – по 6% на каждую марку, причем речь идет о технике, которая интересует злоумышленников заметно чаще остальной.

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Любопытная деталь: подавляющая часть обращений по риску «угон» пришла от юридических лиц – 85,7% заявок. По сути, основная масса хищений касалась лизинговых машин. Что до физических лиц, то здесь картина такая: на мужчин пришлось 8,16% случаев, на женщин – 6,12%.

По возрасту чаще всего с угонами сталкивались владельцы от 41 до 50 лет – ровно половина всех случаев. Четверть пришлась на автомобилистов 51-60 лет. А вот на людей 31-40 лет и на тех, кому еще нет тридцати, – по 12,5% на каждую группу.

В регионах первенство досталось Амурской области с долей 46%. В ВСК объяснили такой перевес прежде всего хищениями лизингового автопарка. Следом идут Нижегородская область (20%) и Московская (10%); в список также попали Свердловская область, Москва и Забайкальский край.

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