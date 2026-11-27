АВТОВАЗ: новый кроссовер Lada Azimut проехал 1,6 млн км в ходе испытаний

Пресс-служба АВТОВАЗа раскрыла результаты форсированных дорожных испытаний Lada Azimut. Нагрузки, выпавшие на долю кроссовера, оказались эквивалентны 1,6 млн км пробега по дорогам общего пользования.

Зачем нужен такой запас прочности? Перед началом продаж – их назначили на 1 декабря – компания проверяла надежность узлов и агрегатов.

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Ускоренный режим, по сути, сжимает многолетнюю эксплуатацию в короткий отрезок времени. Инженеры получают возможность оценить ресурс основных компонентов и найти возможные слабые места еще до того, как автомобиль окажется у покупателей, пояснили в АВТОВАЗе.

На старте Lada Azimut будет доступен с двумя вариантами силовой установки. Один – 1,8-литровый двигатель мощностью 132 л. с. в паре с автоматической коробкой. Другой – 1,6-литровый мотор на 120 л. с., который работает с механикой.

Lada Azimut

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