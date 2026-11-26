В России стартовали продажи нового кроссовера с полным приводом
Полноприводная модификация Tenet Plus L6 официально вышла на рынок – как известно, максимальная (и единственная) комплектация «Ультра» оценена в 3 290 000 рублей и теперь стала доступна к заказу.
Напомним, Tenet Plus L6 выпускается по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге (бывший Volkswagen) и являет собой копию Lepas L6, базирующегося на платформе PMA (Plus Modular Architecture), общей с Chery Tiggo 7. Габаритная длина машины – 4554 мм, база – 2700 мм. Дорожный просвет – 187 мм.
Если у вышедшей ранее переднеприводной версии под капотом стоит 1.5 турбо (147 л.с., 225 Нм) с непосредственным впрыском в паре с 6-ступенчатым роботом, то у полноприводника – тот же объем, но уже прямой впрыск, 150 л.с., 270 Нм и 7-ступенчатый робот.
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Задняя ось подключается автоматически при пробуксовке передней. К трем стандартным режимам движения («Эко», «Стандарт», «Спорт») добавлены три внедорожных – «Песок», «Снег» и «Грязь».
Tenet Plus L6 AWD, «Ультра», 3 290 000 рублей:
- панорамная крыша со сдвижным люком,
- вентиляция передних сидений,
- электропривод двери багажника,
- аудиосистема Sony с 8 динамиками,
- расширенный зимний пакет,
- цифровая приборной панель 8,8",
- вертикальный экран мультимедиа 13,2",
- беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto,
- 19" легкосплавные диски с глянцевой отделкой,
- сертификат ТСУ 750 кг.
Пресс-служба бренда отмечает, что кузов автомобиля проходит усиленную антикоррозионную обработку. Суммарный период технической поддержки на новый Tenet Plus L6 составляет 5 лет или 150 000 км – тут включено 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной техподдержки.
Ранее «За рулем» рассказал, что полный привод есть теперь и у более доступного Tenet T4L.
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