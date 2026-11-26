Tenet Plus дал старт продаж полноприводной версии кроссовера Tenet Plus L6

Полноприводная модификация Tenet Plus L6 официально вышла на рынок – как известно, максимальная (и единственная) комплектация «Ультра» оценена в 3 290 000 рублей и теперь стала доступна к заказу.

Напомним, Tenet Plus L6 выпускается по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге (бывший Volkswagen) и являет собой копию Lepas L6, базирующегося на платформе PMA (Plus Modular Architecture), общей с Chery Tiggo 7. Габаритная длина машины – 4554 мм, база – 2700 мм. Дорожный просвет – 187 мм.

Если у вышедшей ранее переднеприводной версии под капотом стоит 1.5 турбо (147 л.с., 225 Нм) с непосредственным впрыском в паре с 6-ступенчатым роботом, то у полноприводника – тот же объем, но уже прямой впрыск, 150 л.с., 270 Нм и 7-ступенчатый робот.

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Задняя ось подключается автоматически при пробуксовке передней. К трем стандартным режимам движения («Эко», «Стандарт», «Спорт») добавлены три внедорожных – «Песок», «Снег» и «Грязь».

Tenet Plus L6 AWD, «Ультра», 3 290 000 рублей:

панорамная крыша со сдвижным люком,

вентиляция передних сидений,

электропривод двери багажника,

аудиосистема Sony с 8 динамиками,

расширенный зимний пакет,

цифровая приборной панель 8,8",

вертикальный экран мультимедиа 13,2",

беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto,

19" легкосплавные диски с глянцевой отделкой,

сертификат ТСУ 750 кг.

Пресс-служба бренда отмечает, что кузов автомобиля проходит усиленную антикоррозионную обработку. Суммарный период технической поддержки на новый Tenet Plus L6 составляет 5 лет или 150 000 км – тут включено 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной техподдержки.

Ранее «За рулем» рассказал, что полный привод есть теперь и у более доступного Tenet T4L.

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