«За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Volvo XC40 с пробегом

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов назвал альтернативу только что вышедшему на рынок полноприводному кроссоверу Tenet Plus L6.

Если нужен кроссовер с ценой около 3 млн рублей, примерно в тех же габаритах и с приводом на все четыре колеса, один из возможных путей – обратить внимание на вторичный рынок. Среди интересных вариантов эксперт выделяет Volvo XC40. За три миллиона можно найти машину 2019-2020 годов выпуска. Хоть это и младшая модель в линейке, с надежностью у нее полный порядок, отмечает Виноградов.

И уточняет: сейчас на рынке есть как бензиновые версии, так и дизельные – все двигатели двухлитровые, четырехцилиндровые.

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Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Бензиновые двигатели у ХС40 встречаются в версиях Т4 (190 л.с.) и Т5 (249 л.с.). А дизель — D3 мощностью 150 л.с. Как ни странно, вне зависимости от типа мотора самая распространенная болячка общая. Это лопающиеся трубки, ведущие к турбине и интеркулеру.

У дизеля также стоит проверить клапанную крышку и сальники на предмет течей. Автоматическая восьмиступенчатая коробка Aisin TG-81SC хорошо изучена и обладает неплохой надежностью. Конечно, при условии своевременной замены рабочей жидкости каждые 60 тысяч км.

Реже на рынке встречаются переднеприводные ХС40 с трехцилиндровым турбомотором объемом полтора литра. Такие машины свежее. А сам двигатель такой же, как на Geely Coolray первого поколения.

Еще пара вариантов на ту же тему — один с пробегом, второй новый — в статье «За рулем»!