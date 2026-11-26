В Россию привезли новый седан Toyota Belta по цене от 1,5 млн рублей

Альтернативный импорт, который в этом году уже обогнал официальные поставки, подарил россиянам еще одну доступную новинку – седан Toyota Belta. Автомобиль можно купить как из наличия, так и под заказ, а минимальная цена стартует от 1 500 000 рублей.

За эту сумму новую Belta японской сборки предлагают только под заказ. Владивостокская компания обещает привезти в Россию седан 2023 года с нулевым пробегом «под ключ» и без дополнительных вложений.

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В комплектацию входят сиденья из эко-кожи, запуск двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров, кожаный мультифункциональный руль, бесключевой доступ, передний и задний центральные подлокотники, мультимедиа с сенсорным экраном и электростеклоподъемники.

В Москве аналогичный седан из наличия продают за 2 250 000 рублей. Он выполнен в шоколадном цвете и имеет тот же набор опций, включая бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, сиденья и руль из эко-кожи, климат-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, электропривод зеркал и стеклоподъемников.

Под капотом у обеих версий одинаковый 1,5-литровый бензиновый атмосферник K15B от Suzuki мощностью 105 лошадиных сил. Этот мотор хорошо известен по моделям Ciaz, Ertiga, Baleno и Jimny. В паре с ним работает классический 4-ступенчатый автомат Aisin.

Эксперты отмечают, что при частой замене масла каждые 7-8 тыс. км и качественном топливе ресурс K15B до первого капремонта составляет не менее 300-350 тыс. км. Многие автомобили с этим двигателем проходят и 400 тыс. км без вскрытия блока цилиндров, требуя замены только навесного оборудования и уплотнителей.

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