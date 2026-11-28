«За рулем» рассказал, что проверить при покупке Skoda Kodiaq с пробегом

В России стартовали продажи полноприводной версии Tenet Plus L6, а эксперт Александр Виноградов рассказал, какие еще похожие автомобили можно купить за эти деньги.

С длиной 4554 мм Tenet Plus L6 попадает в густонаселенный класс компакт-кроссоверов, но если обратить внимание на вторичный рынок, то за 3 млн «с хвостиком» можно найти и более просторные машины на полном приводе. Например, Skoda Kodiaq – за эти деньги он будет свежее, чем, скажем, Volvo XC40. Причем возраст конкретного экземпляра будет зависеть не только от состояния, но и от версии, замечает эксперт.

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Дело вот в чем: на рынке есть как пятиместные, так и семиместные автомобили. Кроме того, в гамме имеется двухлитровый дизель. Однако с ним машины будут старше — 2019 года. Ну а если сосредоточится на бензиновых движках и посмотреть почти новые машины?..

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– С бензиновыми же двигателями можно найти Kodiaq 2021-2022 года. Базовый турбомотор 1.4 CZDA мощностью 150 л.с. имеет кое-какие болячки. В первую очередь это водяной насос. Частично сохранилась проблема с подклиниванием актуатора турбины. Массовым это явление, как у мотора предыдущей генерации, не стало. Но проверить работу двигателя на всех режимах стоит.

Более мощный двигатель CZPA (180 л.с.) тоже имеет проблемы с водяным насосом. Но тут дело не в ресурсе, а в герметичности пластикового корпуса. Также стоит проверить роботизированную коробку. С базовым мотором ставился шестиступенчатый DSG, а с более мощным – семиступенчатый DQ381.

Другие варианты на эту же тему (причем один – новый!) рассматриваем в новой статье «За рулем».