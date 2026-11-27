В Россию ввозят новые кроссоверы Toyota Highlander с ценами от 4 до 7 млн рублей

Кому-то важны броский дизайн и большой экран, а кому-то – чтобы машина через пять лет легко ушла с рук и не заставила месяцами ждать запчастей. Как раз под второй запрос попадает Toyota Highlander «старой закалки». Причем теперь такие кроссоверы везут в Россию массово и по альтернативным схемам.

Toyota Highlander

По актуальным объявлениям в классифайдах общее предложение новых Highlander – около двух тысяч машин. Часть из них стоит в наличии, остальное – под заказ. И вот тут начинается самое интересное: ценник напрямую зависит от того, готовы ли вы ждать.

Заказ с ожиданием – это от 4 000 000 рублей. За автомобиль, который уже приехал и прошел растаможку, попросят минимум на миллион дороже.

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Ровно 5 000 000 рублей просят за готовый к постановке на учет кроссовер в Тюмени и Барнауле. Чуть выше – до 5 100 000 – держатся цены в Кемерове, Казани, Красноярске, Владивостоке, Чебоксарах и Набережных Челнах. А вот Новосибирск, Чита, Омск, Томск, Новокузнецк, Самара, Ижевск, Челябинск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и еще десятки городов перевалили за 5 200 000 рублей.

Самый широкий выбор – у крупных и официальных дилеров Toyota в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других городов-миллионников. Там в наличии сотни машин: самые доступные – примерно от 5 500 000 рублей, а топовые варианты дотягивают до 7 000 000.

Если брать точные цифры по городам, то в Екатеринбурге «дилерские» предложения начинаются с 5 370 000 рублей. В Нижнем Новгороде и Москве – от 5 550 000. Санкт-Петербург, где машин примерно втрое меньше, чем в столице, просит от 5 800 000 рублей.

Почти все автомобили идут в комплектации Premium. Что внутри? Кожаная отделка салона и кожаный мульти-руль, подогрев сидений первых двух рядов (передние еще и с вентиляцией), трехзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировка зеркал, панорамная крыша с люком и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Интерьер Toyota Highlander

Кроме этого, у новых Highlander, которые выпускают на заводе совместного предприятия GAC Toyota в Гуанчжоу, есть мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовым сенсорным планшетом и полностью цифровая комбинация приборов. Плюс адаптивный круиз-контроль и проекция на лобовое стекло с ключевыми для водителя сведениями в пути.

Силовой агрегат у всех предлагаемых кроссоверов одинаковый. Под капотом «китайских» Highlander – 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 248 л. с., классический восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Кстати, о репутации: ранее Highlander попал в «десятку» самых долговечных кроссоверов и внедорожников, способных не ломаться годами. Четвертое место в этом рейтинге и вероятность проехать 300 тыс. километров без серьезных проблем – 32,9%.

О том, какие Toyota и за какие деньги сейчас можно купить в России, «За рулем» рассказывал.

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