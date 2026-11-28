Завод «RuAutoTrailer» начал выпуск универсальных полуприцепов VollKraft High Cube

КАМАЗ анонсировал выход в продажу новых контейнеровозов High Cube, запущенных в производство на заводе «RuAutoTrailer» (Вязники, Владимирская область) под брендом VollKraft, для которого автогигант является стратегическим партнером. Полуприцепы имеют полную адаптацию под тягачи КАМАЗ поколения К5.

А что особенного в таком полуприцепе? Разработчики сделали главную ставку на универсальность шасси: оно совместимо с контейнерами длиной 20, 30, 40 футов – и в том числе с высокими версиями, именуемыми High Cube (HC). Плюсы такого подхода для логистических компаний очевидны: можно отказаться от целого парка специализированной техники и применить одно-единственное гибкое решение для всех задач.

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Но модификации тут тоже есть: в модельном ряду присутствуют трех- и четырехосные версии с полной массой от 39 до 40,1 тонны и грузоподъемностью до 34,2 тонн. И есть две комплектации, одна из которых особо интересна: она подходит для покупке в лизинг с субсидией Минпромторга. Все полуприцепы оснащены тормозными системами с EBS фирмы ТСР, а также российской светотехникой со светодиодными фонарями.

Официально продажи стартуют в январе 2027 года, но есть важный нюанс: ООО УК «Спецтехника» уже начало составлять график поставок. Тем, кто заинтересовался полуприцепами High Cube, рекомендуют подать заявку до 15 декабря – тогда есть возможность получить технику в приоритетном порядке.

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