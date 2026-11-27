Электрический Tiggo E7, новое поколение Tiggo 8 Plus: два новых кроссовера Chery

Министерство промышленности и информатизации Китая обнародовало сертификационные изображения двух новых кроссоверов Chery - электрического Tiggo E7 и Tiggo 8 Plus следующего поколения .

Tiggo E7: размеры и оснащение

Первым в списке идет Tiggo E7. У него угловатый силуэт и строгие линии кузова, а габариты такие: 4600 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1737 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.

Салон рассчитан на пятерых, внутри – стандартный для класса набор удобств. Снаружи бросаются в глаза обычные дверные ручки и 18-дюймовые диски, сзади – сквозной фонарь и выраженный бампер.

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Под капотом – единственный электромотор на 242 лошадиные силы, питание обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея. Правда, емкость аккумулятора, запас хода и дату старта продаж производитель пока не раскрывает – здесь интрига сохраняется.

Chery Tiggo E7

Tiggo 8 Plus: премьера в Гуанчжоу

Вместе с электрическим кроссовером в каталоге появился Tiggo 8 Plus. Официальная премьера – на автосалоне в Гуанчжоу, двери для посетителей он откроет уже завтра.

Спереди машину выдают крупная решетка радиатора с вертикальными ламелями и светящаяся эмблема по центру. Агрессивный и современный вид добавляют двухлинзовые фары и массивные воздухозаборники в бампере. Сзади – обновленный сквозной фонарь и бампер с двумя патрубками выхлопной системы.

Габариты Tiggo 8 Plus – 4870 × 1927 × 1752 мм, колесная база – 2850 мм. Покупателям предложат версии на пять и семь мест.

В моторную гамму войдут бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил, а также две гибридные модификации на базе полуторалитрового турбомотора.

Chery Tiggo 8 Plus

О том, какие китайские кроссоверы стойко переносят морозы, «За рулем» уже рассказывал.

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