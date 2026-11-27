Hyundai намерена оживить продажи своей модели с помощью гибридной версии
В линейке Hyundai Ioniq V появится исполнение с последовательной гибридной установкой – так называемый EREV. Седан, созданный совместно с китайской BAIC, доберется до китайского рынка в самое ближайшее время, сообщает CarNewsChina.
Зачем понадобилась такая модификация? Причина прозаичная: полностью электрическая машина спросом не блещет. За сентябрь и октябрь покупателям передали всего 870 автомобилей, хотя премьера в Китае состоялась 29 сентября.
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Ценник на электромобиль – от 109 900 до 139 900 юаней. По курсу на 26 ноября 2026 года это примерно 1,35-1,72 млн рублей. Кстати, в России в эту же нишу попадает Lada Iskra.
Габариты и техника
Внешность и геометрия кузова у гибрида сохранятся такими же, как у электрической версии. Длина – 4,9 м, ширина – 1,89 м, высота – 1,47 м, расстояние между осями – 2,9 м.
Колеса предложат на выбор: 17 или 19 дюймов. Во втором случае кузов становится чуть выше – 1,481 м.
На задней оси трудится один электромотор отдачей 202 л. с. Подзаряжать батарею будет 1,5-литровый атмосферный агрегат BAIC мощностью 94 л. с., работающий в роли генератора. Максимальная скорость гибридного седана ограничена 170 км/ч.
Оснащение и закрытые пока цифры
В список оснащения входят фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки. За доплату доступны камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки, шумоизолирующее лобовое стекло и стекла с защитой от ультрафиолета.
Емкость аккумулятора производства CATL производитель пока не называет. Расход топлива и запас хода тоже держатся в секрете.
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