Эксперт Балабас: б/у авто лучше покупать у владельцев, а не у перекупщиков

Универсального рецепта, который поможет безошибочно выбрать подержанную машину, нет. Так считает автоэксперт Евгений Балабас. Однако кое-что снизить вероятность проблем все-таки позволяет – например, покупка автомобиля с небольшим количеством предыдущих владельцев. В этом случае шанс получить дополнительные расходы на ремонт после сделки меньше.

Проверка двигателя, АКП и тормозов

Перед сделкой эксперт советует провести хотя бы базовую диагностику. Если есть возможность, лучше привлечь специалистов – самому оценить все нюансы бывает сложно. И по возможности стоит покупать машину непосредственно у владельца.

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На что смотреть в первую очередь? Балабас рекомендует оценить запуск двигателя: насколько ровно, стабильно и быстро он работает. Еще один важный момент – чистота выхлопа.

Затем стоит проверить автоматическую коробку передач – все режимы, включая трогание, торможение и переключения без рывков. Тормозная система тоже требует внимания: педаль не должна быть вялой, машина не должна вести в сторону или дергаться при торможении. И конечно, нужно посмотреть, как автомобиль ведет себя в движении.

«Запуск двигателя – насколько он ровный, стабильный, быстрый. Дымность двигателя – насколько чистый выхлоп. Проверка работы всех режимов автоматической коробки передач: трогание без рывков, торможение без рывков, переключение без рывков. Тормозная система: уверенно ли тормозит, не вялая ли педаль, нет ли ведения и рывков в те или иные стороны», – объяснил специалист.

Покупка у собственника и другие риски

Искать объявления лучше у собственников. Покупка у перекупщика сама по себе не катастрофа, но посредник добавляет лишнее звено в сделку и накидывает свою наценку – машина выходит дороже. Да и перекупщик может помыть двигатель перед продажей.

Вода в таком случае проникает через разъемы, если уплотнители потеряли эластичность. Результат – электрохимическая коррозия, сбои датчиков и ошибочные сигналы. Вот почему так важно смотреть на состояние мотора и электрики.

Отдельная тема – электромобили. Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин ранее предупреждал: на электромобилях шины изнашиваются быстрее, чем на обычных, в среднем на 10-20%. Причина – больший вес машины из-за батареи.

О том, как теперь проверяют ввозимые автомобили, «За рулем» уже подробно рассказал.

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