Целиков: праворульные машины составляют примерно 9% автопарка России

Правый руль в России давно перестал быть диковинкой – это вполне массовое явление. По подсчетам «Автостата», к середине 2026 года в стране числилось порядка 4,1 млн легковых машин с рулем справа, то есть около 9% всего автопарка.

Десяток регионов зашел дальше: там таких автомобилей больше, чем леворульных. Такими данными поделился директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Дальний Восток: до 84% парка

Лидирует, что вполне ожидаемо, Дальний Восток. В Приморском крае правый руль стоит у 84% легковушек, в Еврейской автономной области – у 78%, на Сахалине – у 76%.

Чуть скромнее цифры в Хабаровском крае (75%) и Амурской области (73%). Речь, между прочим, именно о доле в местном автопарке, а не о количестве свежих поставок.

Дальше идут Магаданская область и Камчатка – по 66%, Якутия с 61%, Забайкальский край с 59% и Бурятия с 56%.

Столицы и регионы-антилидеры

В Москве и Санкт-Петербурге картина обратная: на машины с правым рулем приходится не больше 1% автопарка.

Меньше всего таких автомобилей зафиксировано в Новгородской, Тамбовской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Чечне – всего около 0,3% в каждом из этих регионов.

О том, как теперь будут проверять ввозимые машины, «За рулем» уже рассказывал.

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