Скоро Китай будет выпускать роботов больше, чем машин
Основатель Unitree Robotics Ван Синсин считает, что через пять-десять лет Китай будет выпускать роботов больше, чем автомобилей, передает издание Yicai.
Логика у предпринимателя простая: роботы компактнее машин, а когда технологии отработаны, их выпуск в определенном смысле требует меньше инженерных усилий, чем сборка автомобилей.
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С чем сравнивать – понятно. Китайская ассоциация автопроизводителей сообщает, что в 2025 году предприятия КНР выпустили 34,53 млн автомобилей и продали 34,4 млн.
Робототехника в Китае последние годы на подъеме, в том числе человекоподобные машины. В числе лидеров отрасли – AgiBot, Booster, Fourier, Ubtech, Unitree и XPeng.
Правда, у медали есть другая сторона: аналитики говорят о перегреве рынка. С начала 2025 года около 30 китайских робототехнических компаний обанкротились, были ликвидированы или прекратили работу.
О том, что ждет бензиновые двигатели в китайских автомобилях, «За рулем» уже рассказывал.
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