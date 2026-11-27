«Автодор» начал внедрять на М-12 систему предупреждения об опасном вождении

На скоростной трассе М-12 «Восток» приступили к внедрению системы, которая выявляет опасный стиль вождения и предупреждает об этом автомобилистов. Занимается этим госкомпания «Автодор». О запуске рассказала Виктория Эркенова, заместитель председателя правления организации по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации.

По данным источника, алгоритмы комплекса анализируют скорость транспортного средства, резкие маневры, а также время, проведенное водителем за рулем без отдыха. Предупреждения транслируются на дорожные информационные табло, а для отправки персональных сообщений могут задействоваться мессенджер «Макс», социальная сеть «ВКонтакте», СМС и электронная почта.

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По словам Эркеновой, проект уже приносит первые результаты. Сейчас мониторинг охватывает всю магистраль М-12, но вывод персональных советов на табло пока функционирует только на одном участке. На экранах высвечиваются марка и госномер машины вместе с рекомендацией скорректировать скоростной режим. Уведомления в мессенджеры приходят уже после остановки автомобиля, например в зоне отдыха, тогда как телефонные звонки используются лишь в критических ситуациях.

О том, какие факторы повышают риск ДТП, «За рулем» уже рассказывал.

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