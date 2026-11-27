Porsche запатентовала руль с регулировкой толщины обода и обогревом

В ноябре 2026 года немецкое патентное ведомство опубликовало документ Porsche – речь в нем идет о руле, у которого меняется толщина обода и который умеет прятать подрулевые лепестки. Гидравлика, если коротко, трудится сразу в двух ролях: приводит в движение механику и отвечает за климат.

Как это выглядит в обычном состоянии? Обод стандартной толщины, переключатели убраны внутрь боковых спиц, снаружи ничего не торчит. Стоит активировать спортивный режим или просто нажать кнопку – и жидкость заполняет два участка в верхней части обода: они набухают изнутри, а навстречу им выезжают лепестки.

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Снаружи – эластичный материал, приоритет в описании отдан алькантаре. Кстати, ту же самую жидкость разработчики предлагают использовать для подогрева или охлаждения руля: работает с поправкой на погоду и сезон, зимой греет, летом охлаждает.

Способов управления несколько. Автоматика срабатывает при смене режима движения, есть вариант с кнопкой, а еще – привязка к сохраненному профилю водителя. Причем толщину обода разрешают подгонять под конкретную трассу и под хват конкретного человека. Выезд переключателей, если он не нужен, можно отключить.

Porsche

Что будет дальше – вопрос открытый. В Porsche патент пока никак не прокомментировали, о внедрении такой конструкции на серийных машинах тоже не сообщали. По сути, перед нами заявка на идею, а не анонс готового решения.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

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