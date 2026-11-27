Психолог Никишина рассказала о причинах паники за рулем автомобиля

Водителям при первых признаках паники или острого стресса за рулем следует начать громко петь вслух, читать стихи или выполнять дыхательные упражнения. Это советует доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

По словам эксперта, проезжая часть является территорией повышенной опасности, а острые эмоциональные состояния автомобилиста напрямую угрожают жизни и здоровью всех участников движения. При этом распознать приближение панического или фобического аффекта можно заранее по психофизиологическим маркерам - например, нарушению дыхания, потоотделению или сухости во рту. Эксперт подчеркнула, что нейтрализовать такое состояние необходимо в самом начале, не дожидаясь, пока человек потеряет самоконтроль.

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«Хорошо работает прием громкого пения, то есть когда только появились первые признаки, водитель в голос начинает петь. В том случае, если не проходят эти признаки, то действие песни продолжается. Можно читать стихи, тоже темпо-ритмическое воздействие. В том случае, если по каким-то причинам данный прием считается человеком неэффективным или не хочет он его использовать, в этом случае хорошо работают дыхательные приемы. То есть глубокий вдох, задержка дыхания и медленный-медленный выдох», - пояснила Никишина.

Психолог отметила, что подобное темпо-ритмическое действие позволяет за 3–10 минут переключить фокус внимания сознания с нарастающего аффекта. При этом иногда приступ провоцирует не сама сложная ситуация на дороге - например, въезд в тоннель, - а тревожное ожидание, которое специалисты называют «установкой».

«В этом случае необходимо использовать без вреда и без рисков попасть в аварию приемы статического напряжения. Напрягать мышцы тех частей тела, которые свободны от выполнения автотранспортной задачи - область пресса, область бедер, область плеч, ноги. А потом быстро, или по возможности их расслаблять. Здесь важно, чтобы аффект не достиг своих кульминационных значений и не привел к тому, что водитель потерял самоконтроль. Если самоконтроль не достигается, то помогает аварийная остановка или съезд на обочину», - заключила специалист.

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