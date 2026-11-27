УАЗ Патриот X: свежие внешность и салон, новые дизельный мотор и коробка передач
У автомобиля УАЗ Патриот Х полностью светодиодные фары головного света, задние фонари и противотуманные фары. Появился объемный логотип на решетке радиатора и название модели на контейнере запасного колеса.
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Двигатели и коробка
Бензиновый ZMZ Pro – четырехцилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 2,7 л, мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 235,4 Н·м.
Мотор соответствует экологическому классу Евро-5, работает на бензине АИ-92/95, а расход топлива при 90 км/ч составляет 11,5 л/100 км.
Дизельный Соллерс DSL 320 – также четырехцилиндровый рядный с рабочим объемом 2 л и максимальной мощностью 136 л.с. при 3600 об/мин, максимальный крутящий момент – 320 Н·м.
Двигатель соответствует экологическому классу Евро-5, а расход топлива при 90 км/ч составляет 7,1 л/100 км.
Трансмиссия
Новая 6-ступенчатая механическая коробка передач Соллерс с короткими ходами рычага обеспечивает, по заявлению производителя, более плавные и четкие переключения.
Новая электромеханическая раздаточная коробка с пониженным рядом передач Соллерс упрощает управление режимами коробки на бездорожье. Передаточное число главной передачи – 4,625 (бензин) / 4,11 ( дизель), понижающей передачи – 2,483. Привод 4×4 (с подключаемым передним), опционально доступна блокировка дифференциала заднего моста.
Шасси
Передняя подвеска – зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Рабочая тормозная система включает дисковые механизмы на передней оси и барабанные – на задней. Автомобиль комплектуется колесными дисками 6,5J×16 и 7J×16, а также шинами 225/75R16 и 235/70R16.
Интерьер
В автомобиле установлены передние сиденья повышенной комфортности с выраженной боковой поддержкой и двуступенчатым подогревом. Водительское кресло – с возможностью регулировки по высоте. Предусмотрены два варианта исполнения рулевого колеса, регулируемого по вылету и углу наклона: базовый руль с улучшенной зоной хвата и мультифункциональный руль с кожаной отделкой и подогревом.
УАЗ Патриот X получил новый эргономичный тоннель и подлокотник нового дизайна с мягкой обивкой. Для пассажиров второго ряда предусмотрен дополнительный отопитель салона, комфортные сиденья с двухуровневым подогревом, USB-разъемы Type-A и Type-C, розетка 12V, кармашек для телефона, подлокотник с подстаканниками. Есть обогрев ветрового и заднего стекол, а также обода мультифункционального рулевого колеса.
Электронные помощники водителя
Обновленный Патриот получил модернизированный комплекс активной безопасности. В него входят антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP), помощь при старте в гору и электронная блокировка дифференциала.
Багажник
Объем до шторки багажного отделения / до потолка – 650 / 1130 л, при полностью сложенных задних сиденьях он увеличивается до 2415 л.
Другие характеристики
Минимальный дорожный просвет обновленного внедорожника составляет 210 мм; радиус разворота по оси переднего внешнего колеса – 5,62 м, угол въезда / угол съезда – 35 / 30 градусов.
Объем топливного бака – 68+2 л.
Автомобиль будет представлен в семи цветах кузова: белом, а также зеленом, серебристом, коричневом, темно-сером, черном и сине-сером металликах.
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