В Belgee сообщили о возможном завершении производства кроссовера X70

В российском представительстве Belgee допускают, что производство X70 завершится уже в начале 2027 года. Autonews.ru сообщил об этом со ссылкой на источник в офисе бренда – там информацию подтвердили.

Дебют модели на нашем рынке состоялся в июле 2024-го. По сути, X70 – лицензионная копия Geely Atlas Pro, который прежде продавали в России.

Belgee X70

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Осенью 2025 года кроссовер пережил рестайлинг. У обновленной версии иная решетка радиатора и другие линии кузова. Заодно машина получила интеллектуальные системы безопасности, CarPlay, адаптивный климат-контроль и улучшенную шумоизоляцию.

Под капотом у X70 безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с. Трансмиссия – либо шестиступенчатый автомат, либо семиступенчатый робот. Привод может быть передним или полным.

В 2026 году продажи Belgee в России превысили 50 тыс. автомобилей. Самым популярным кроссовером марки стал X50+.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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