Максим Кадаков: 8-ступенчатый автомат на Патриоте ожидается к концу 2027 года

Официальную презентацию внедорожника УАЗ Патриот X приурочили к юбилею завода – мероприятие стало частью праздничной программы, посвященной знаменательной дате предприятия.

В центре внимания, разумеется, оказался сам УАЗ Патриот X: о нем мы уже рассказали ранее, о его стоимости пока ничего не известно, но понятно, что эта машина будет дороже текущей модели.

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Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Где-то до февраля 2027 года, плюс-минус, будут выпускаться и Патриот X, и Пикап X, и Профи X, и машины старые, то есть обычный Патриот, который мы сейчас знаем.

Потому что есть корпоративные клиенты, которые хотят машину попроще, но зато подешевле. Соответственно, будет даже некоторое количество машин со старыми пятиступенчатыми коробками – просто потому, что кто-то захочет самую доступную машину.

Да и у Патриота X предусмотрен немножко разный уровень оснащения: с разными колесами, с разными рулями, с разными климатическими установками.

Например, на Профи в базе даже не будет кондиционера, потому что многим клиентам нужен максимально простой грузовик.

На бензиновой машине в базе будут обычные штампованные колеса и два варианта литых колес, а на дизеле – только литые колеса, два варианта, без штамповок. То есть уровень оснащения будет немножко разный.

По словам главного редактора «За рулем», в следующем году УАЗ продолжит модернизировать Патриот X.

Появится новая мультимедийная система: сейчас она семидюймовая, с физическими кнопками, а во второй половине года будет девятидюймовая, без физических кнопок, то есть только с активным сенсорным экраном, и во второй половине года на автомобиле также будет система стабилизации.

Ну и наконец, последнее – это автоматическая коробка передач. До недавнего времени на Соллерсе говорили о том, что на разные машины будут оснащать разными коробками: 6АКП и 8АКП. В итого было принято решение, что для унификации на все машины – и на Соллерсы, и на УАЗы – будут ставить восьмиступенчатый автомат, и на Патриот тоже.

Если все получится, как задумано, то к концу 2027-го года покупатели получат Патриоты с восьмиступенчатым автоматом. Но удастся ли это в срок – сказать сложно, потому что автомат ожидали давно, а его до сих пор нет. Тем не менее факт остается фактом: со временем он будет.

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