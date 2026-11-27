Прием заказов на гибридный Lynk ＆ Co 900L открыт в КНР с ценами от 4 млн рублей

Прием заказов на 900L – флагманский полноразмерный кроссовер с подключаемой гибридной установкой – открыл Lynk & Co, входящий в Geely. В Китае машина стартует с отметки 329 800 юаней, что примерно соответствует 4 млн рублей. Первые клиентские автомобили поедут к владельцам в декабре.

По габаритам новинка переросла Lynk & Co 900: 5280 мм в длину (+40 мм), 1999 мм в ширину, 1810 мм в высоту, колесная база – 3170 мм. В облике легко уловить оглядку на Range Rover: блочная оптика, прямоугольный воздухозаборник, наполовину утопленные ручки дверей и задний фонарь единой полосой через всю корму.

Lynk & Co 900L

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Внутри – семь мест, расставленных по формуле «2+2+3». Кресла второго ряда, кстати, умеют разворачиваться на 180 градусов, так что сидящие там пассажиры оказываются лицом к третьему ряду. Плюс подогрев, выдвижная электрическая подставка для ног, массаж и продольная регулировка с ходом 550 мм.

Задним пассажирам достались два 30-дюймовых экрана с разрешением 6K. Вообще список оснащения длинный: 31 динамик аудиосистемы, проекционный дисплей, встроенный холодильник, расширенные сценарии подсветки салона и не только.

Lynk & Co 900L

Гибридная установка построена вокруг 2,0-литрового бензинового мотора, суммарно система выдает 979 л.с. Батареи на выбор – емкостью 55 или 70 кВт·ч; заявленный запас хода по циклу CLTC лежит в диапазоне от 320 до 430 км.

Шасси – пневмоподвеска и подруливающие задние колеса. Полноуправляемая схема дает радиус разворота 5,1 метра: на 0,45 метра меньше, чем у трехдверного Mini Cooper.

О другом мощном электрическом флагмане — Zeekr 8X — «За рулем» уже рассказывал.