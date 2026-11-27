МАЗ представил полноприводный автомобиль — что это за машина?
Минский автозавод провел презентацию грузового полноприводного автомобиля МАЗ-36501А-520-050.
Машину показывали представителям Министерства промышленности и Министерства лесного хозяйства, а адресована она в первую очередь спецалистам лесной отрасли.
«В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы поставки данной техники в адрес лесохозяйственных организаций страны, а также возможные варианты ее комплектации с учетом специфики профильных задач», – сообщила пресс-служба завода.
На показе были раскрыты и технические характеристики автомобиля – их приводит белорусское издание sb.by.
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МАЗ-36501А-520-050, характеристики:
- мощность двигателя — 110 кВт / 149,6 л.с.,
- экологический класс — Euro 5,
- колесная формула – 4×4,
- тип привода – подключаемый полный,
- коробка передач – 6-ступенчатая механическая,
- грузоподъемность – 770 кг,
- полная автомобиля – 3490 кг.
Отметим, что по характеристикам новый МАЗ практически совпадает с российским ГАЗ Соболь NN 4х4, да и внешне машины практически неотличимы – с поправкой на эмблему. Раньше индекс МАЗ-3650 белорусский завод держал для локальных копий JAC Sunray, но уже в 2024 году начал выпуск клонов фургонов и микроавтобусов ГАЗель NN. Как видим, теперь очередь дошла и до младшей модели. Оба варианта – длиннобазный моноприводный и короткий 4х4 – уже есть на официальном сайте МАЗа.
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