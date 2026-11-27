Завод МАЗ показал полноприводный фургон — у этой машины российские корни

Минский автозавод провел презентацию грузового полноприводного автомобиля МАЗ-36501А-520-050.

Машину показывали представителям Министерства промышленности и Министерства лесного хозяйства, а адресована она в первую очередь спецалистам лесной отрасли.

«В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы поставки данной техники в адрес лесохозяйственных организаций страны, а также возможные варианты ее комплектации с учетом специфики профильных задач», – сообщила пресс-служба завода.

На показе были раскрыты и технические характеристики автомобиля – их приводит белорусское издание sb.by.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

МАЗ-36501А-520-050, характеристики:

мощность двигателя — 110 кВт / 149,6 л.с.,

экологический класс — Euro 5,

колесная формула – 4×4,

тип привода – подключаемый полный,

коробка передач – 6-ступенчатая механическая,

грузоподъемность – 770 кг,

полная автомобиля – 3490 кг.

Отметим, что по характеристикам новый МАЗ практически совпадает с российским ГАЗ Соболь NN 4х4, да и внешне машины практически неотличимы – с поправкой на эмблему. Раньше индекс МАЗ-3650 белорусский завод держал для локальных копий JAC Sunray, но уже в 2024 году начал выпуск клонов фургонов и микроавтобусов ГАЗель NN. Как видим, теперь очередь дошла и до младшей модели. Оба варианта – длиннобазный моноприводный и короткий 4х4 – уже есть на официальном сайте МАЗа.

Ранее «За рулем» рассказал, что МАЗ представил тягач с кабиной КАМАЗа.