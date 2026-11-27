Электромобиль Амберавто А5 получил ОТТС и стартует в продажах с декабря

Электрический седан Амберавто А5 получил Одобрение типа транспортного средства – с декабря эти машины поступят в продажу.

Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт замечает, что в течение 2026 года на калининградском заводе «Автотор» было собрано 3,5 тысячи экземпляров, но в торговую сеть они не поступали – как раз по причине отсутствия действующего ОТТС. Напомним, что Амберавто А5 – это копия франко-китайского электрокара JMEV Yi.

У седана Амберавто А5 передний привод, обеспечиваемый одним электродвигателем с отдачей 160 л.с. (118 кВт), который питается от тяговой батареи емкостью 63 кВтч – она дает машине паспортный запас хода в 520 км.

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Эту модель «Автотор» выпускал и ранее – пока действовали прежние сертификационные документы, Амберавто А5 успел стать лидером рынка электромобилей РФ. Это произошло во второй половине 2025 года, когда были объявлены скидки, и цена машины в моменте упала до 1,6 млн рублей.

Как сообщал «За рулем», нынешний ценник другой – от 3,4 млн рублей, при этом «электричка» включена в список льготного автокредитования.