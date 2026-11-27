Калининградский «Автотор» развивает независимую испытательную базу

Калининградский автопроизводитель «Автотор» создает современный испытательный комплекс на базе инновационно-технологического центра.

Лаборатория, соответствующая мировым стандартам, позволит проверять выпускаемые компоненты без привлечения сторонних организаций.

В текущем году здесь планируют испытать автомобильные блоки управления двигателем, коробкой передач, ABS и кузовной электроникой. Блоки разрабатываются совместно с ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», что даст возможность проверить их работоспособность и надежность в условиях, приближенных к эксплуатационным.

В климатических камерах также запланированы испытания тяговых батарей компактных электромобилей, производимых на собственном заводе в рамках первой очереди кластера автокомпонентов и электромобилей.

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В состав лаборатории уже вошло несколько видов оборудования. Камера тепла-холода-влаги создает температуру от минус 70 до плюс 150 градусов с точностью плюс-минус 2 градуса и влажность от 10 до 98%. Камера статической пыли проверяет герметичность корпусов и электрических приборов, а также устойчивость материалов к проникновению мелкодисперсной пыли. Камера соляного тумана предназначена для ускоренных коррозионных испытаний металлических изделий, покрытий и электроники.

Камера дождевания проверяет герметичность оболочек и автокомпонентов к попаданию воды под разными углами и давлением. Камера тепла и солнечного излучения моделирует естественный солнечный спектр и позволяет выявить выцветание, растрескивание, деформацию и тепловое старение образцов.

Совместно с ООО «Мехатроника-Томск» разработан и изготовлен лабораторный испытательный стенд мощностью до 200 кВт для тестирования редукторов, силовых установок электромобилей и коробок передач. Модульное оборудование позволяет имитировать реальные дорожные циклы, включая разгон, рекуперативное торможение и движение в гору, и оценивать КПД, нагрев, вибрацию и акустику трансмиссии без установки на автомобиль. Лаборатории также оснащаются стандартным измерительным оборудованием для контроля опытных образцов новой техники и серийных изделий.

Особенностью проекта стало привлечение к разработке и изготовлению испытательных камер калининградской инжиниринговой компании, созданной при Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Оснащение лабораторий продолжается: разрабатываются испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания и автоматических коробок передач.

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