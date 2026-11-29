Volvo, Audi и BMW стали лидерами по трейд-ин на новые автомобили Lada

В Санкт-Петербурге в этом году чаще всего на новые модели Lada обменивают подержанные автомобили премиальных марок Volvo, Audi и BMW.

На эти три бренда приходится 70% таких сделок в сети дилерских центров «Прагматика». В пятерку самых популярных премиум-марок также вошли Land Rover и Mercedes-Benz.

Среди конкретных моделей в сделках чаще других участвовали Audi A4, Volvo XC70, а также BMW 3 и 5 Серий. Средний пробег премиальных машин, которые меняют на новые Lada, составляет 237 тыс. км. Рекордным показателем отличился Audi A4 2004 года выпуска с пробегом 405 776 км.

Обычно к моменту сделки у таких автомобилей было три или четыре владельца, а рекорд года принадлежит BMW 5 Серии 2011 года, у которой сменилось семь собственников.

Самым старым обменянным автомобилем стал 34-летний седан Audi 80 с пробегом около 350 тыс. км и пятью владельцами. Самым свежим оказался Lexus ES 2019 года выпуска с пробегом примерно 150 тыс. км.

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По словам коммерческого директора сети «Прагматика» Александра Шапринского, более половины сделок приходится на машины старше 15 лет. Для их владельцев изношенность уже не соответствует затратам на ремонт, техосмотр и запчасти. Кроме того, такие автомобили расходуют больше топлива, что особенно актуально в этом году, а также лишены современных опций комфорта и безопасности.

О том, как АВТОВАЗ проверяет новые Lada перед стартом продаж, «За рулем» уже рассказывал.

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