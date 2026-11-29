Автостат: за первые три недели продаж Evolute i-Sky реализовано 18 машин

Новое поколение электрического кроссовера Evolute i-Sky поступило в продажу — первые машины нашли покупателей.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за первые три недели продаж на учет встало 18 экземпляров модели. Напомним, второе поколение кроссовера выпускается на липецком заводе «Моторинвест» по полному циклу и являет собой локализованную копию Dongfeng Mage EV. По сравнению с первой генерацией, бывшей клоном Dongfeng Forthing Thunder, машина прибавила в размерах: габаритная длина составляет 4685 мм при колесной базе 2775 мм.

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Переднеприводная «электричка» приводится в движение электромотором с отдачей 218 л.с., питающимся от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 62 кВтч; паспортный запас хода составляет 424 км.

Комплектация у кроссовера пока единственная, по цветам кузова возможны два варианта (серебристый и синий), по салону – три: серый, черный и оранжевый. Цена с учетом скидок составляет 2,95 млн рублей, но рекомендованная розничная цена на 565 тысяч рублей выше.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этой модели и ее конкурентах.