С 2 января 2027 года в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

С 2 января 2027 года цена проезда в городском транспорте Москвы будет скорректирована. Тарифы пересмотрят, а вырученные средства, как и раньше, направят на развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Причина – компенсация роста инфляции и расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти. Еще одна задача – поддерживать и развивать высокий уровень сервиса и реализовать дальнейшие планы по развитию городского транспорта.

С 2011 года индексация тарифов на проезд в городском транспорте остается на уровне инфляции. За это время в Москве построили и реконструировали более 270 км линий, 130 станций, 14 электродепо метро и Московского центрального кольца.

Столичный городской транспорт показывает рекордные темпы развития вот уже более 15 лет. По темпам развития рельсового каркаса Москва последние годы уверенно держит первое место в Европе.

Пассажиропоток и стоимость километра пути

Пассажиропоток столичного городского транспорта устойчиво растет, что говорит о его надежности, предсказуемости и востребованности среди жителей и гостей города.

Ежедневно в московском транспорте совершается более 17 млн поездок. Причем пассажиры в столице совершают самые длинные поездки с пересадками между разными видами транспорта, а стоимость проезда в расчете на километр пути в целом на 45% ниже, чем в других крупных городах России.

Инновационный подвижной состав, безопасность, технологичность и передовые пассажирские сервисы – так сегодня выглядит московский транспорт.

Билетная система и развитие транспорта

Билетная система столицы – лучшая в мире. Билетов и способов оплаты здесь так много, что каждый пассажир подберет удобный и выгодный вариант.

Для разовых поездок

Разовая поездка по биометрии уже шестой год является самой выгодной — её стоимость составит 80 рублей. Это на 13 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Этот способ оплаты выбирают уже более 1 млн пассажиров.

Одна поездка по бумажному билету «Единый» изменится на 5 рублей – с 90 до 95 рублей.

Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД сохраняются – по карте «Тройка» и банковским картам.

Тариф «90 минут» на карте «Тройка» остается одним из самых выгодных и популярных для поездок с пересадками. При пересадке с метро на наземный транспорт сохраняется скидка 50%.

Для регулярных поездок

Для постоянных пассажиров, совершающих ежедневные поездки, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 5 рублей. Безлимитные билеты остаются самыми выгодными для регулярных поездок. Годовой «Единый» стоит примерно как 7 билетов на месяц. Его владельцы фактически почти 5 месяцев ездят бесплатно и экономят 18 590 рублей в год.

Один день поездок по годовому «Единому» стоит 77 рублей – это на 7 рублей дешевле одной разовой поездки по карте «Тройка».

Стоимость проезда на речных электросудах не меняется. Поездки на регулярных речных маршрутах по-прежнему входят в безлимитные билеты «Единый».

Для студентов и школьников

Скидка для студентов и школьников сохраняется и составит 71%. Студенческий «Единый» на месяц стоит 1 100 рублей вместо 3 870 рублей за билет без льгот – это 37 рублей в день на весь транспорт.

Льготные билеты на 30 и 90 дней остаются одними из самых доступных среди крупных городов России – и по цене, и по числу видов транспорта: метро, МЦК и пригородные поезда. Такой возможности нет ни в одном другом городе России.

В студенческие «Единые» зоны «Пригород» включены поездки на пригородных маршрутах «Москва-область». Такой билет на 90 дней стоит 4 500 рублей вместо 12 960 рублей без льгот – почти в 3 раза дешевле.

Пригородные маршруты «Москва-область»

Изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах, которые связывают Москву и Московскую область. Изменения коснутся всех таких маршрутов: и с единой ценой поездки, и с ценой, которая зависит от расстояния.

Все действующие льготы и проездные билеты сохраняются – они по-прежнему позволяют значительно экономить на регулярных поездках.

Средства, полученные от индексации тарифов, продолжат направлять на дальнейшее развитие транспорта и обеспечение большего комфорта пассажиров. Речь об обновлении подвижного состава и инфраструктуры, развитии билетной системы и пассажирских сервисов.

Перемещение и хранение автомобилей

Также с 1 января 2027 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств.

Корректировка тарифов на перемещение и хранение машин на спецстоянках укладывается в пределы экономически обоснованного уровня. В себестоимость входят реальные затраты города: топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание техники и так далее.

Плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку.

А если оплатить до того, как автомобилист забрал машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.