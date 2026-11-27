Сбер и «Москвич» подписали трехлетнее соглашение об ИИ-технологиях на AI Journey

Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере искусственного интеллекта и технологий подписали Сбер и Московский автомобильный завод «Москвич». Случилось это на международной конференции AI Journey 2026 в Москве – там же стороны обозначили, что намерены объединить собственные сервисы и передовые решения автозавода.

Речь идет о создании единого цифрового пространства. В него войдут водитель, сам автомобиль, завод-производитель и дилерские центры, а основой станут технологии искусственного интеллекта.

Помощники и сервисы для водителя

Одно из направлений – интеллектуальные помощники. Такие ассистенты станут понимать голосовые запросы, помогут пользоваться автомобильными и повседневными сервисами, а заодно наладят связь с цифровыми агентами разных компаний.

Например, водитель голосом попросит найти ближайшую заправку, подобрать сервисный центр или узнать прогноз погоды. Дальше больше – в перспективе агенты смогут сами согласовывать действия с сервисами и выполнять поручения пользователя.

Еще один пласт – интеграция продуктов экосистемы Сбера в цифровые решения «Москвича». В списке возможных сервисов Сбер ID, оплата топлива, страхование автомобиля, подписка СберПрайм и другие услуги.

Сотрудничество затронет не только водителей, но и бизнес-процессы автозавода. Стороны выстраивают взаимодействие завода и дилерских центров, новые каналы продаж автомобилей и обмен аналитикой – чтобы точнее работать с клиентами.

Елена Фролова, генеральный директор АО МАЗ «Москвич»:

– Сегодня автомобиль – это не только средство передвижения, но и часть цифровой среды человека. Для нас принципиально важно, чтобы современные технологии делали владение автомобилем проще, удобнее и комфортнее на каждом этапе – от выбора и покупки до повседневной эксплуатации и сервисного обслуживания. Сотрудничество со Сбером открывает новые возможности для развития цифровых решений «Москвича», внедрения интеллектуальных помощников и повышения эффективности взаимодействия с дилерской сетью. Наша задача – не просто интегрировать новые технологии, но и создавать востребованные сервисы, которые будут приносить реальную пользу нашим клиентам.

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Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка:

– Используя возможности искусственного интеллекта, мы планируем объединить технологическую экспертизу Сбера и опыт «Москвича», чтобы сделать взаимодействие с автомобилем удобнее для водителей, а цифровые процессы завода и дилерской сети – эффективнее. Это сотрудничество открывает новые возможности для автомобильной отрасли в эпоху агентной экономики, когда интеллектуальные помощники не просто отвечают на вопросы, а самостоятельно выполняют поручения человека, взаимодействуя с различными сервисами. Уверен, наше партнёрство поможет развивать современные автомобильные технологии и создавать новые полезные решения для бизнеса и жителей страны.

Соглашение рассчитано на три года. Оно станет основой для совместной проработки конкретных проектов, технологических решений и дорожных карт – еще один шаг к автомобильной промышленности, где искусственный интеллект и цифровые сервисы входят не только в производство, но и в повседневную жизнь.

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