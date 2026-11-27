В Абакане продают за 18,3 млн рублей Toyota Land Cruiser 100 с пробегом 30 км

В Абакане на продажу выставили Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, и просят за него 18,3 млн рублей. О необычном предложении сообщает 110km.Ru. Серебристый внедорожник, по сути, так и не поездил: одометр показывает всего 30 км, тогда как обычная машина этой модели на вторичном рынке стоит порядка 4 млн рублей. Именно минимальный пробег и состояние, близкое к заводскому, объясняют столь высокий ценник.

Под капотом – дизельный 1HZ, рядная «шестерка» объемом 4164 см³ и мощностью 131 л. с. Трансмиссия механическая, привод полный. Речь идет о поколении J10, известном как Land Cruiser 100, с рамной конструкцией: стальной кузов установлен на лестничной раме.

Ходовая часть тоже описана подробно. Спереди – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионами, сзади – четырехрычажная схема с винтовыми пружинами. В трансмиссии постоянный полный привод, блокируемый межосевой дифференциал и двухступенчатая раздаточная коробка.

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Продавец уверяет: машину купили в 2004 году у официального дилера в России, фактически не эксплуатировали, и выглядит она как новая. В комплектацию входят все блокировки, штатная лебедка и люк.

Однако покупка таких «капсул времени» связана с серьезными техническими и финансовыми рисками. За двадцать лет простоя без регулярной работы агрегатов резинотехнические изделия, сальники, пыльники и патрубки рассыхаются и теряют эластичность, а технические жидкости расслаиваются и утрачивают защитные свойства.

После запуска двигателя старые уплотнители нередко начинают массово течь, а на стенках цилиндров и деталях трансмиссии из-за конденсата может появиться коррозия. Кстати, заводские шины за такой срок приходят в негодность и становятся опасными для езды. Так что реальная эксплуатация машины потребует крупного технического обслуживания с заменой всех расходников и резиновых элементов.

О том, чем сегодня привлекает покупателей вернувшийся в Россию кроссовер Kia, «За рулем» рассказал.

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