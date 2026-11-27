Артур Цуканов: Семейство Lada Granta получит вариатор CVT в 2027 году

Автомобили семейства Lada Granta получат модификацию с бесступенчатой коробкой передач в начале 2027 года.

Об этом рассказал главный инженер проекта Lada Granta Артур Цуканов в посвященном 15-летию семейства видеосюжете корпоративного канала «На заводе». Запуск Гранты с вариатором (CVT) Цуканов назвал одним из самых ожидаемых событий. Напомним, для Гранты вазовцы адаптировали тот же китайский вариатор WLY, который уже нашел применение на моделях Iskra и Vesta.

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Как известно, на Гранте вариатор будет предлагаться только в паре с 90-сильным восьмиклапанником – по задумке, его сравнительно небольшой крутящий момент должен обеспечить работу вариатора в щадящем режиме и, соответственно, длительный срок службы, приближенный к сроку службы мотора.

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В рамках адаптации китайского узла к вазовскому «лоу-косту» пришлось скорректировать не только конструкцию самого узла, но и изменить некоторые кузовные детали, чтобы вариатор поместился в подкапотное пространство. Кроме того, подготовка к производству этой модификации потребовала адаптации производственных линий и модернизации оборудования – эту работу на АВТОВАЗе начали еще в ходе корпоративного отпуска летом 2026-го.

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