В России выставили на продажу редкий японский хэтчбек Suzuki SC100 GX

Редкий по нынешним временам трехдверный хэтчбек Suzuki SC100 GX 1981 года появился на продаже в Москве.

В объявлении машина обозначена как Cervo, но на деле это леворульная экспортная версия для Европы – такие выпускали в 1979-1982 годах. Считается, что облик этого малыша восходит к Suzuki Fronte Coupé, который рисовал знаменитый Джорджетто Джуджаро. Мощность мотора в европейских машинах составляет всего 47 л.с. (у чистых «японок» было и вовсе 28 л.с.), но снаряженная масса 650 кг, задний привод и заднемоторная компоновка по сей день делают SC100 GX довольно веселой машиной.

Компоновка – интересная: стеклянная створка 195-литрового багажника, отдельный люк к двигателю за задней осью, а запаска – спереди!

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Данный экземпляр накатал всего 77 тысяч км, а к нам из Европы попал более 10 лет назад и с тех пор хранился по коллекциям. Судя по тексту объявления, состояние машины отличное и полностью оригинальное. Мнения в комментариях разошлись: кто-то называет хэтч «коллекционной редкостью», а иные смеются над ценой – мол, за что тут 2 млн рублей?

А причина в том, что Suzuki Cervo / SC100 – это лоу-кост, и ржавели эти машины ожидаемо быстро для «бюджетника» из 1980-х, а потому и сохранилось их совсем немного... Ну что, берем под зимний дрифт?

Как городской компактный Suzuki для Европы выглядит сегодня, «За рулем» уже рассказывал.