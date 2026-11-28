Honda покажет на автосалоне в Лос-Анджелесе прототип жилого прицепа Base Station

Жилой прицеп под названием Base Station привезет Honda на автосалон в Лос-Анджелесе – правда, пока лишь в виде прототипа. Габариты у него скромные, зато внутри нашлось место для спального места размером с кровать queen-size.

Жилой прицеп Honda Base Station

Развернуться в полный рост поможет подъемная секция – она же пригодится, чтобы спокойно переодеться. Интерьер, несмотря на небольшие размеры, получился светлым и просторным. Отдельная история – окна: у прицепа модульная система, и производитель называет ее одной из главных фишек.

Жилой прицеп Honda Base Station

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Электричеством заведует литиевая батарея вместе с инвертором, а на крыше разместили солнечные панели. При необходимости конструкцию подключают к сети кемпинга или к генератору.

Пять стандартных оконных секций меняются на дополнительные модули – кухонный блок, кондиционер либо душ. Управлять всей системой можно с телефона через приложение или с дисплея в салоне.

Весит конструкция немного, поэтому буксировать ее получится почти любым автомобилем. В гараже она тоже поместится – размеры компактные. Других подробностей в Honda не раскрывают: точные характеристики и дата старта продаж пока не названы.

О другом практичном варианте для семейных путешествий «За рулем» рассказывал.

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