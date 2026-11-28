RAM представил пикап Rumble Bee SRT с V8 мощностью 777 сил

На сайте лос-анджелесского автосалона появились данные: американская RAM готовит там показ целого семейства спортивных пикапов Rumble Bee 2027 модельного года. По сути, речь идет о целой линейке, а не об одной машине.

Самая мощная версия – SRT. У нее под капотом V8 на 777 л. с.; отметку 60 миль в час, то есть 97 км/ч, такой пикап набирает за 3,4 секунды.

RAM Rumble Bee SRT

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Начальная версия оснащается 5,7-литровым атмосферным мотором мощностью 395 л. с. и крутящим моментом 556 Н·м. Ступенью выше расположится Rumble Bee 392 с 6,4-литровым V8, развивающим 470 л. с. и 617 Н·м.

Коробка у всех одна – восьмиступенчатый автомат TorqueFlite. Привод полный, причем переднюю ось можно отключать.

В списке возможного оснащения – электронная блокировка дифференциала и отдельный режим для движения по гоночной трассе. Кстати, часть этих функций, судя по описанию, предложат не всем версиям.

Кузов для модели нетипичный: Quad Cab с укороченной грузовой платформой. Габариты – 2,235 м в ширину и 5,575 м в длину.

По тяговым возможностям: прицеп массой больше 4 т пикап потянет, а в кузов можно загрузить 526 кг.

Версия RAM 1500 Rumble Bee с 5,7-литровым двигателем должна дойти до продаж в конце 2026 года. Модификации с 6,4-литровым мотором и топовый SRT появятся в первой половине 2027 года.

О других автомобильных новинках, которые появятся в ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал — например, о втором поколении Dacia Jogger.

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