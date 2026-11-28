Новые Volkswagen Tharu XR ввозят в РФ по параимпорту с ценами от 1,84 млн рублей

Раньше компактные кроссоверы Volkswagen в России были представлены моделью Taos, которую выпускали на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Сейчас на тех же площадях собирают Volga, а вместо Taos к нам массово везут паркетник Tharu XR китайской сборки.

Только в наличии в стране уже есть несколько сотен новых «Тару». Минимальный ценник – примерно 2 150 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR

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Машины, которые пока стоят в Китае, с учетом льготного утильсбора и расходов на доставку обещают минимум за 1 840 000 рублей. Диапазон 1 840 000-1 950 000 рублей – это Чебоксары, Воронеж, Самара, Казань и еще ряд городов России.

Уже привезенный кроссовер за 2 150 000 рублей продают в Красноярске и Кемерово. От 2 200 000 рублей за него просят в Самаре, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и других городах.

Растаможенные экземпляры, готовые к постановке на учет, есть в Тюмени, Владимире, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Архангельске, Сочи и Стерлитамаке. Плюс Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург – правда, там новые Tharu XR чаще продают с коммерческим утильсбором, и ценник переваливает за 2 800 000-3 000 000 рублей.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

Набор силовых агрегатов зависит от версии. В более доступных исполнениях под капотом стоит 1,5-литровый «атмосферник» на 110 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Именно такие машины привозят со льготным утильсбором, размер которого составляет всего 3400 рублей.

Версия со 160-сильным турбомотором 1,5 литра и семиступенчатым роботом DSG DQ200 с «сухими» сцеплениями под льготу уже не попадает. Ее можно ввозить только с коммерческим утильсбором – это плюс порядка 800 тыс. рублей к цене.

Оснащение обычно включает двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель, мультимедиа с 9,2-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, подогрев передних сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль в пакете электронных ассистентов IQ.Drive, атмосферную подсветку интерьера, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и электропривод багажной двери.

Габариты Tharu XR – 4355 × 1762 × 1605 мм, колесная база 2651 мм. По размеру это прямой аналог и конкурент LADA Azimut, старт продаж которого запланирован на 1 декабря. Хотя новый флагман «АВТОВАЗа» длиннее на 61 мм (4416 мм) и шире на 76 мм, а по высоте разница всего 2 мм. Колесная база у «вазовской» новинки больше на 24 мм.

О том, какие цены на кроссоверы сейчас складываются в России, «За рулем» уже рассказывал.

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