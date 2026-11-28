Tenet Plus начал продажи полноприводного L6 в версии «Ультра» за 3,29 млн рублей

Полноприводная версия флагманского кроссовера Tenet Plus L6 поступила в продажу в России. Такой вариант среднеразмерной модели бренд предлагает лишь в одной комплектации – максимальной «Ультра», и стоит она 3 290 000 рублей.

«Tenet Plus L6 создан для тех, кто воспринимает автомобиль как продолжение собственного стиля. Узкие LED-секции дневных ходовых огней, напоминающие внимательный взгляд дикой кошки, а также сбалансированные пропорции и изящные линии кузова придают автомобилю хищный образ. Особое место в цветовой палитре занимает фирменный оттенок «Оранжевый рассвет», подчеркивающий индивидуальность модели в городском потоке», – отметили в Tenet Plus.

Tenet Plus L6

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Разница с переднеприводными исполнениями видна по прайсу: «Элегант» FWD обойдется в 2 890 000 рублей, «Ультра» FWD – в 3 040 000. Между двумя «Ультрами» разрыв составляет 250 000 рублей, и это ровно та доплата, которую просят за вторую ведущую ось.

Силовая установка у полноприводного L6 – 1,5-литровый турбированный двигатель GDI на 150 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Трудится он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач о двух сцеплениях.

В тандеме с интеллектуальной системой полного привода и дорожным просветом 187 мм такая связка, как уверяет производитель, обеспечивает уверенный разгон и запас тяги при обгонах. На скользких зимних дорогах машина держится стабильнее, а еще способна буксировать прицеп массой до 750 кг.

Помимо трех базовых алгоритмов движения – «Эко», «Стандарт» и «Спорт», знакомых по переднеприводной версии, – у полноприводной модификации появились еще три: «Песок», «Снег» и «Грязь». Каждый позволяет точнее подобрать, как двигатель и трансмиссия взаимодействуют друг с другом, подстраиваясь под тип покрытия и манеру вождения.

Двигатель, привод и режимы движения

Оснащение «Ультры» получилось богатым: панорамная крыша со сдвижным люком, вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника, премиальная аудиосистема Sony с восемью динамиками и 19-дюймовые легкосплавные диски с глянцевой отделкой. Добавим сюда расширенный зимний пакет, цифровую приборную панель с экраном диагональю 8,8 дюйма и мультимедийный комплекс с вертикальным 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto без проводов.

Построен кроссовер на современной модульной платформе PMA (PLUS Modular Architecture), а выпускают его по стандартам полного цикла на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Кузов проходит усиленную антикоррозионную обработку – в Tenet Plus объясняют это суровым климатом и использованием дорожных реагентов: мол, так и внешний вид дольше сохраняется, и металл не подводит годами.

Суммарно техническая поддержка нового Tenet Plus L6 рассчитана на 5 лет или 150 000 км. В пакет входят 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной технической поддержки.

О том, как полный привод меняет характер кроссовера, «За рулем» уже рассказывал.

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