Автомобиль-перфекционист почти 900 раз пытался припарковаться, пока хозяин спал
Ночью в подземном паркинге жилого комплекса в провинции Аньхой охранник наткнулся на странную картину: электромобиль без водителя сновал вперед-назад возле парковочного места. Бортовая электроника за это время зафиксировала 868 запусков функции самостоятельной парковки – цифра, которая потом и стала главной сенсацией истории.
Камеры наблюдения записали весь процесс целиком. Машина подъезжала к месту, откатывалась, поправляла траекторию и заходила на новый круг, будто застряла в бесконечном повторении. Только ближе к утру автомобиль наконец замер рядом с другой припаркованной машиной.
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Утром владелец заглянул в системные журналы и увидел те самые 868 активаций за одну ночь. Посчитать несложно: даже при 30 секундах на каждую попытку вышло бы больше семи часов непрерывных маневров. Причем без единого человека за рулем.
Что именно сбило электронику, до сих пор непонятно. Официально марка автомобиля не называется. Часть источников предполагает, что речь идет о модели Avatr с интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun ADS, а испанское издание Forocoches Eléctricos указывает конкретно на Avatr 12.
Видеозапись быстро разошлась по соцсетям. Реакция публики оказалась в основном шутливой: «Машина-перфекционист»; «У машины развилось обсессивно-компульсивное расстройство – она просто не могла допустить, чтобы колесо стояло на два сантиметра левее».
Правда, без серьезных вопросов не обошлось. Насколько вообще надежны современные ассистенты, если машина способна часами бессистемно маневрировать на территории жилого комплекса – и никто ей не мешает?
О том, как действовать в первую минуту паники за рулем, «За рулем» уже подробно рассказывал.
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