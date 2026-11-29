Компания Mansory представило стайлинг-пакет Softkit для кабриолета Porsche 911

Одно из самых безумных немецких тюнинг-ателье Mansory представило новый стайлинг-пакет для 911 Turbo S Cabriolet поколения 992.2.

Да, именно открытая версия и «злое» исполнение Turbo S – вероятно, именно поэтому решили обойтись без вмешательства в матчасть, ведь с ней и так все хорошо: уже в стоке гибридный оппозитник выдает 701 л.с. Впрочем, у Mansory есть отдельный пакет EVO 900 на 888 л.с. и 1050 Нм – если вдруг покажется, что разгон 0-200 с опущенным верхом стал как-то скучноват. Основная же фишка – именно в стайлинг-пакете Softkit.

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Ирония – уже в самом названии, которое в мире тюнинга традиционно означает «минимальное вмешательство», но тут оно именно в кавычках. Потому что внешность поменялась очень значительно. Не знаем, любят ли баварские ребята Балабанова (или просто неправильно перевели одну из старых песен «Алисы»), но на их презентационных фото черная машина «одета» в коричневый обвес! Смело – и очень в духе последних фэшн-трендов!

Из коричневого тонированного карбона выполнены передний сплиттер с боковыми расширениями, накладки на зеркала, пороги, обрамления воздухозаборников, совершенно новый капот и монументальный задний диффузор. Венчает все это фиксированное двухсекционное антикрыло над моторным отсеком.

Салон – царство черной замши с оранжевыми кантами и вставками в клетку (что? да!), дополненными оранжевыми ремнями безопасности, карбоном на руле, передней панели и центральной консоли. Кстати, покупать весь Softkit не обязательно – каждую деталь можно заказать отдельно.

Ранее «За рулем» показал, как выглядит «Гелик» в карбоне от Larte Deisgn.