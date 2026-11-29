Китайские автомобили: Jeland C4 не появится на рынке раньше 2027 года

С легкой руки российской пишущей братии нареченный «китайским Урусом» кроссовер Jeland C4 не успеет стартовать на российском авторынке до конца 2026 года.

Новый обозначенный срок – конец I квартала 2027 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили», ссылаясь на информированный источник в дилерской сети. По его словам, задержка возникла ввиду того, что «налаживание локального производства требует больше времени». Напомним, под прокси-брендом Jeland объединен выпуск локальных клонов двух марок – Jaecoo и Omoda, – но если первый (так называемую J-серию) «приземлили» в Шушарах (бывший General Motors), то у второй (С-серия) площадка будет другая.

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Это завод «АГР» в Калуге (бывший «ПСМА Рус») – тут запланированы к выпуску три «экс-Омоды»: C5, C7 и как раз «младшая» C4. Она из С-серии выделяется, ибо первой получила футуристичную стилистику «кибер-меха», которая действительно делает машину немного похожей на кроссовер от Ламбо. Есть перекликающиеся фишки и в интерьере. Одна из оригинальных деталей – электрохромная крыша.

В основном же – все довольно стандартно: компактный городской кроссовер (C-SUV) с длиной 4505 мм, базой 2700 мм и клиренсом 190 мм. Под капотом российских машин окажется 1.5 турбо с чугунным блоком на 147 л.с. в паре с роботом, передающим момент на переднюю ось... В общем, машинка и трендовая, и практичная – но придется подождать.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал обо всех особенностях этой модели.