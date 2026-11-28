Audi подала патентную заявку на выдвижную панель физических кнопок за дисплеем

Компания Audi оформила патентную заявку на систему управления функциями автомобиля, которая мирит два, казалось бы, несовместимых подхода – минималистичный салон и привычные физические клавиши.

Идея простая на словах и куда сложнее в исполнении: панель с кнопками прячется за нижним краем центрального экрана и при необходимости выдвигается вперед, занимая рабочее место под дисплеем. Сам экран при этом остается неподвижным – двигается только блок с клавишами.

Патент Audi на выдвижную панель физических кнопок за дисплеем Патент Audi на выдвижную панель физических кнопок за дисплеем

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За движение отвечает электропривод. В патентной документации описаны три сценария, при которых панель показывается водителю: автоматически при запуске автомобиля, по голосовой команде, а также после жеста.

Пока блок спрятан, ничего не теряется: те же функции доступны с сенсорного экрана. Там отображается цифровая копия панели – виртуальные клавиши стоят ровно в том же порядке, что и настоящие.

Есть и второй бонус, о котором говорится в заявке. Физические кнопки позволяют разгрузить сам дисплей: скажем, при просмотре видео часть управления можно вынести за пределы экрана и отдать ее клавишам, а освободившееся место – картинке.

Кстати, маятник в марке уже качнулся в обратную сторону. В электрическом Audi A2 e-tron, который выпускают в Ингольштадте, вернули традиционный регулятор громкости, четыре отдельные клавиши стеклоподъемников и небольшое колесико для управления стеклоочистителями.

Зато в Audi Q7 и SQ7 2027 модельного года климат и направление воздушных потоков настраиваются исключительно через сенсорный экран. Та же логика у флагманского Audi Q9: в салоне три дисплея диагональю 12,3, 14,5 и 12,3 дюйма – для приборной панели, мультимедиа и переднего пассажира соответственно.

Правда, у выдвижной конструкции есть слабое место, и на него указывает издание. Подвижные детали усложняют устройство по сравнению с обычной статичной панелью кнопок и добавляют еще один повод для неисправностей.

На деле пока речь идет только о патентной заявке. Audi не подтверждала, что система доберется до какой-либо серийной модели, и не называла сроков ее появления в автомобилях.

О том, как электроника в машине может вести себя неожиданно, «За рулем» уже рассказывал.