Ученые описали 39 алгоритмов для электрических тормозов электромобилей

В большинстве машин, которые сегодня выезжают на дороги, замедление обеспечивает гидравлика: водитель давит на педаль, а тормозная жидкость передает усилие к колесам. Есть, правда, и другой путь – электрические тормоза, где всем управляет компьютер. Педаль в такой схеме передает не усилие, а сигнал. Дальше программа сама считает, насколько сильно притормозить каждое колесо, и раздает команды электрическим приводам.

Чем хороша такая схема? Тормозная жидкость и гидравлические трубки ей не нужны, а усилие на каждом колесе регулируется отдельно. Зато у программы одновременно несколько задач, и часть из них, по сути, тянет в разные стороны.

Возьмем рекуперацию. При замедлении электромобиль способен возвращать часть энергии в аккумулятор, и в спокойной ситуации выгоднее тормозить двигателем – расход меньше. Другое дело, если водитель резко ударил по педали или колеса начали проскальзывать: тут на первый план выходит безопасность. Программе и приходится решать, в какой момент подключать обычные тормоза и как делить усилие между колесами.

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К этому добавляется устойчивость. Машина не должна терять курс на скользком покрытии, допускать блокировку колес или скатываться на уклоне – за каждое отвечают свои алгоритмы, и их работу нужно согласовать между собой.

Как раз эту задачу взялись решить в Московском Политехе вместе со специалистами НАМИ и Инновационного центра «КАМАЗ». Исследователи предложили, как организовать программу управления электрическими тормозами, и описали 39 алгоритмов – они отвечают за торможение, устойчивость машины на дороге и проверку исправности системы.

Логику разделили на шесть частей. Одни получают информацию от датчиков и обрабатывают ее, другие рассчитывают тормозное усилие и передают команды колесным механизмам, еще одна часть следит за тем, правильно ли работает система. Скажем, если команда на торможение поступила, а водитель педаль не нажимал, программа обязана распознать такую ошибку.

Зачем это электробусам и грузовикам

«Когда тормоз получает электрический привод вместо пневматического, он становится мехатронным, программно-управляемым узлом. От того, насколько четко выстроена архитектура, зависит, смогут ли рекуперация, антиблокировочная система и система стабилизации работать согласованно и без конфликтов. Мы предложили такую структуру и описали алгоритмы, которые разработчики могут взять за основу при создании тормозных систем электромобилей и электробусов», – рассказал заведующий кафедрой «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, доктор технических наук Андрей Келлер.

Разбиение на части дает разработчикам свободу: отдельный блок можно проверить и заменить, не перестраивая всю систему управления тормозами.

Пригодится это при создании электромобилей, электробусов и электрических грузовиков. Для последних надежность тормозов особенно важна – масса машины большая.

О том, чем опасны сбои в тормозной электронике, «За рулем» рассказывал на примере популярных пикапов.