Завод Audi в Чанчуне работает 2−3 дня в месяц, убыток за 2026 год — 500 млн евро

В Чанчуне на северо-востоке Китая стоит предприятие Audi, которое местные уже окрестили «фабрикой-призраком». Причина проста: спрос на электромобили немецкой марки провалился, и конвейер запускают всего два-три дня в месяц. О таком режиме работы рассказали сразу несколько инсайдеров.

По их словам, только за 2026 год потери завода оценивают примерно в 500 млн евро – это порядка 30 млн евро ежемесячно. С момента старта производства, а запустили его два года назад, суммарный убыток, как утверждают источники, дорос до нескольких миллиардов евро. В общем, актив превратился в «финансовую черную дыру» Audi – так его описывают в публикации Handelsblatt и других немецких изданий, ссылающихся на людей внутри компании.

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Вложили в площадку больше 2,5 млрд евро. Проектная мощность рассчитана на 150 000 машин в год, однако по итогам 2026-го ожидается выпуск менее 10 000 автомобилей. Несложно посчитать: загрузка конвейера не дотягивает даже до 10%.

Что сходит с этих линий? Кроссовер Q6 e-tron и седан A6 e-tron. За первые девять месяцев в Китае удалось продать 7641 такой автомобиль. Обе модели изначально проектировали под европейский рынок – отсюда и слабые позиции в сравнении с местными брендами: заметных преимуществ для китайского покупателя у них попросту нет.

О том, что ждет китайский автопром дальше, «За рулем» рассказал на примере Geely.

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