В честь 85-летия УАЗа в Ульяновске откроют музей, парк и коворкинг-зону

28 ноября Ульяновский автозавод отметил свое 85-летие, а накануне этого события в Ульяновске презентовали концептцию Центра истории УАЗ имени А.М. Рахманова.

«Гостям и молодым сотрудникам УАЗа показали, каким станет новое пространство: историческая экспозиция, автомобили разных лет и архивные эскизы заводских художников-конструкторов», – рассказала пресс-служба Ульяновского автозавода.

Открытие намечено на лето 2027 года – центр площадью 3,6 тысячи квадратных метров на Московском шоссе в Ульяновске будет включать музей, ландшафтный парк и коворкинг-зону.

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Центр носит имя Альберта Рахманова, легендарного автомобильного конструктора-дизайнера, создавшего эмблему самого УАЗа, а также облик внедорожника УАЗ-469, приложившего руку ко многим последующим моделям завода. Примечательно, что Альберт Михайлович лично присутствовал на презентации центра и на праздновании 85-летия завода. Сейчас мастеру 94 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Ульяновске уже есть один забавный арт-объект, связанный с 85-летием завода.