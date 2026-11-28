GM подала в USPTO патентную заявку на обогрев салона электрокара теплом тормозов

Американский концерн General Motors (GM) оформил патентную заявку на отопление салона электромобилей за счет тепла, которое выделяется при торможении. Документ опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. Кстати, в заявке речь идет не только о легковых машинах на электротяге – тот же принцип, по мысли авторов, годится для грузовиков, поездов, самолетов и даже строительной техники.

Почему вообще возникла такая идея? В холода запас хода электромобиля падает на 30−40%, и во многом это связано с работой электрического отопителя: он тянет энергию из той же батареи, что и двигатель. По сути, зимой машина тратит заряд на две задачи сразу – ехать и отапливать салон.

А тормозные механизмы при каждом замедлении нагреваются, причем изрядно. Сейчас это тепло просто уходит в воздух, рассеивается в атмосфере без всякой пользы. Решение GM – забирать нагретый у тормозов воздух и отдавать его в систему отопления салона.

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Вариантов подачи тепла в заявке описано два. Первый: подогревать радиатор, который затем передает тепло воздуху в салоне, но при этом воздух от тормозов с тем, которым дышат пассажиры, не смешивается. Второй – гнать прогретый воздух в салон напрямую, через блок микроклимата.

О том, как повысить надежность электрических тормозов, «За рулем» уже рассказывал.

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