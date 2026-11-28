Салоны электромобилей будут нагреваться от тормозов: подробности о технологии
Американский концерн General Motors (GM) оформил патентную заявку на отопление салона электромобилей за счет тепла, которое выделяется при торможении. Документ опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. Кстати, в заявке речь идет не только о легковых машинах на электротяге – тот же принцип, по мысли авторов, годится для грузовиков, поездов, самолетов и даже строительной техники.
Почему вообще возникла такая идея? В холода запас хода электромобиля падает на 30−40%, и во многом это связано с работой электрического отопителя: он тянет энергию из той же батареи, что и двигатель. По сути, зимой машина тратит заряд на две задачи сразу – ехать и отапливать салон.
А тормозные механизмы при каждом замедлении нагреваются, причем изрядно. Сейчас это тепло просто уходит в воздух, рассеивается в атмосфере без всякой пользы. Решение GM – забирать нагретый у тормозов воздух и отдавать его в систему отопления салона.
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Вариантов подачи тепла в заявке описано два. Первый: подогревать радиатор, который затем передает тепло воздуху в салоне, но при этом воздух от тормозов с тем, которым дышат пассажиры, не смешивается. Второй – гнать прогретый воздух в салон напрямую, через блок микроклимата.
О том, как повысить надежность электрических тормозов, «За рулем» уже рассказывал.
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