Toyota показала выставочный концепт Hilux Travo Hyper Z в Таиланде

Сразу два необычных пикапа на базе Hilux показала Toyota в Таиланде. Публике представили экстремальный гоночный концепт Hilux Travo Hyper Z, а заниженная городская версия Z Edition уже поступила в продажу. Как отметило издание Carscoops, такой проект появился не случайно: в стране очень популярны уличные гоночные пикапы.

Hilux Travo Hyper Z – уникальный выставочный образец, который не поступит в продажу. Дизайнеры полностью переделали кузов рабочей машины, превратив ее в подобие гоночного болида. Широкие накладки на крылья, низкий передний бампер, антикрыло сзади, широкие шины. Дорожный просвет максимально уменьшили, а подвеску поставили профессиональную спортивную.

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Салон переделали не меньше: вместо обычных кресел – гоночные сиденья, каркас безопасности и цифровой экран вместо привычных приборов. Какой именно мотор стоит под капотом, в компании не уточнили. Правда, по выхлопной трубе понятно, что это обычный двигатель внутреннего сгорания, а не электромотор.

Для тех, кто хочет прикоснуться к такой эстетике, Toyota выпустила серийную версию – Hilux Travo Z Edition. Заднеприводный пикап с уменьшенным дорожным просветом адаптирован для езды по ровному асфальту, а не по бездорожью. Автомобиль получил спортивный обвес, 16-дюймовые колеса и три варианта кабины на выбор – от двухместной до полноценной четырехдверной.

Покупателям предлагают два дизельных двигателя на выбор. Мотор объемом 2,4 литра (148 л.с.) идет с «механикой» или «автоматом», а более мощный 2,8-литровый агрегат (201 л.с.) доступен только с механической коробкой передач. На презентации, кстати, показали еще несколько доработанных версий Hilux от местных тюнинг-ателье – плюс компьютерные макеты дома на колесах и грузового фургона-холодильника на базе этого пикапа.

О том, как производители показывают необычные версии серийных моделей, «За рулем» рассказывал на примере Honda Avancier.