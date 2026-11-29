Chery подала в European Patent Office заявку на нейроободок с сухими электродами

Китайский автопроизводитель Chery подал в European Patent Office заявку на систему, которая позволяет управлять частью функций машины силой мысли. Ключевой элемент технологии – беспроводной ободок, считывающий сигналы мозга.

Стеклоподъемники, замки, климатическая система, электроприводы сидений, внешнее освещение – все это, по замыслу, водитель сможет переключать мысленно. А вот рулевое управление, ускорение и торможение инженеры трогать не стали: эти функции остаются под физическим контролем человека.

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Чтобы случайное срабатывание не стало проблемой, в заявке описана двойная проверка. Сначала нужную функцию выбирают взглядом на центральном дисплее: иконки начинают мерцать с разной частотой, а электроника распознает соответствующую реакцию зрительной коры.

Затем водитель мысленно представляет движение – например, сжатие руки в кулак или шаг стопой. Выполнять его физически не требуется: система анализирует характерные изменения мозговой активности.

Совпали оба сигнала с заданными шаблонами – команда уходит в автомобильную электронику по шине CAN. По расчетам Chery, такой алгоритм снижает вероятность ошибочного срабатывания с 5 до 0,25%.

Ободок оснащен сухими электродами, которым не нужен контактный гель. Датчики в затылочной части считывают реакцию мозга на визуальные стимулы, а расположенные в области лба – сигналы, связанные с мысленным представлением движений.

Автономная работа рассчитана на 24 часа, поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 10 Вт, данные передаются через Bluetooth Low Energy. Основная обработка сигналов ложится на бортовой компьютер автомобиля.

На случай непредвиденных ситуаций традиционные органы управления сохранены. Кнопки на руле, переключатели стеклоподъемников и датчик педали тормоза могут отменить или прервать команду, поступившую через нейроинтерфейс.

Между прочим, китайские компании уже пробуют перекроить привычные органы управления. Ранее другой автопроизводитель из КНР, BYD, предложил складной руль: в компании разъяснили, что освобождение дополнительного пространства в салоне поможет водителю отдохнуть во время стоянки.

О том, как инженеры совершенствуют электронные системы автомобиля, «За рулем» рассказывал на примере электрических тормозов.