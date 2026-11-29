Porsche создала руль с регулировкой толщины и выдвижными подрулевыми лепестками

Porsche оформила патент на рулевое колесо, у которого толщина обода регулируется гидравликой, а подрулевые лепестки умеют выдвигаться. Сведения об этом всплыли в публикации немецкого патентного ведомства в ноябре 2026 года.

Как все работает в обычном состоянии? Обод сохраняет стандартную толщину, переключатели спрятаны внутри боковых спиц. Стоит включить спортивный режим – или отдать команду вручную – и жидкость заполняет два участка в верхней части обода; те расширяются внутрь, навстречу выезжающим лепесткам.

Руль Porsche с регулировкой толщины и выдвижными подрулевыми лепестками

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Внешнее покрытие в описании – эластичный материал, причем приоритет отдан алькантаре. Ту же гидравлическую жидкость разработчики предложили задействовать для обогрева или охлаждения руля: погода и сезон задают нужный сценарий.

Меняться все может без участия водителя – при смене режима движения, по нажатию кнопки либо по настройкам сохраненного профиля. В патенте упоминается и адаптация толщины под конкретную трассу или личные предпочтения за рулем; выдвижение переключателей, если оно мешает, разрешают отключить.

Комментариев от Porsche по поводу документа пока нет. О планах ставить такую конструкцию на серийные машины компания тоже не сообщала.

О других технических решениях в привычных деталях автомобиля «За рулем» рассказывал на примере электрических тормозов.