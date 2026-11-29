В Porsche разработали руль, меняющий толщину в зависимости от стиля езды
Porsche оформила патент на рулевое колесо, у которого толщина обода регулируется гидравликой, а подрулевые лепестки умеют выдвигаться. Сведения об этом всплыли в публикации немецкого патентного ведомства в ноябре 2026 года.
Как все работает в обычном состоянии? Обод сохраняет стандартную толщину, переключатели спрятаны внутри боковых спиц. Стоит включить спортивный режим – или отдать команду вручную – и жидкость заполняет два участка в верхней части обода; те расширяются внутрь, навстречу выезжающим лепесткам.
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Внешнее покрытие в описании – эластичный материал, причем приоритет отдан алькантаре. Ту же гидравлическую жидкость разработчики предложили задействовать для обогрева или охлаждения руля: погода и сезон задают нужный сценарий.
Меняться все может без участия водителя – при смене режима движения, по нажатию кнопки либо по настройкам сохраненного профиля. В патенте упоминается и адаптация толщины под конкретную трассу или личные предпочтения за рулем; выдвижение переключателей, если оно мешает, разрешают отключить.
Комментариев от Porsche по поводу документа пока нет. О планах ставить такую конструкцию на серийные машины компания тоже не сообщала.
О других технических решениях в привычных деталях автомобиля «За рулем» рассказывал на примере электрических тормозов.
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