Rolls-Royce Motor Cars и Фонд искусств Ли Керана запустили многолетний обмен

Британская марка Rolls-Royce Motor Cars затеяла многолетний творческий обмен: специалисты ее подразделения Bespoke Collective будут работать вместе с ведущими ремесленниками Китая. О запуске проекта сообщили на официальном сайте компании. Партнером выступает Фонд искусств Ли Керана – организация, которая занимается сохранением культурного наследия.

Что даст такая кооперация самому автопроизводителю? По словам генерального директора Rolls-Royce Motor Cars Криса Браунриджа, полученные в Китае знания специалисты марки будут применять в работе, а со временем они отразятся на дизайне и качестве автомобилей бренда.

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Обмен рассчитан на несколько лет. Дизайнеры, инженеры и мастера британской марки поработают с китайскими коллегами и в КНР, и в штаб-квартире в Гудвуде: стороны станут перенимать друг у друга ремесленные техники, разбираться в натуральных материалах и искать точки соприкосновения между разными школами мастерства. Профессиональными встречами и публичными выставками дело не ограничится – в программу входит благотворительная поддержка обучающих курсов, чтобы редкие навыки перешли к следующему поколению ремесленников.

Первая глава проекта – тысячелетняя традиция изготовления бумаги ручной работы Чэнсиньтан в уезде Цзин провинции Аньхой. Когда-то такой материал делали для императорского двора, а каллиграфы его высоко ценили. До нынешних дней дошел всего один оригинальный лист; специалистам Rolls-Royce показали современную реконструкцию – на ее воссоздание ушло 20 лет исследований.

Сотрудники Bespoke Collective уже съездили в уезд Цзин. Там они собирали кору, обрабатывали целлюлозу и пробовали сами отливать листы под присмотром местных мастеров. С ответным визитом в Гудвуд приехали эксперты Фонда искусств Ли Керана и профессор Тан Шукун, знаток традиционного бумажного дела. Дальше, по планам компании, очередь дойдет и до других ремесел Китая.

О том, сколько на самом деле китайского в современных автомобилях, «За рулем» уже подробно разбирался.

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