Porsche раскрыла детали электрического 718 Boxster: прототипы прошли 4 млн км

Немецкая марка Porsche раскрыла подробности разработки полностью электрического 718 Boxster. Прототипы будущей модели, по данным компании, в сумме накатали около 4 млн км.

География проверок вышла широкой: машины испытывали более чем в 20 странах. Шведская зима с морозами до минус 30 градусов, американская Долина Смерти, где температура доходила до плюс 51 – как вам такой диапазон? Маршруты при этом пролегали и ниже уровня моря (86 м), и на высоте до 2750 м над ним.

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Отдельно инженеры гоняли зарядную систему – сразу с пятью разными стандартами.

Ключевая особенность новинки – специально разработанная архитектура E-Core. Аккумулятор поставили прямо за сиденьями, то есть на место, где у бензиновой версии стоит двигатель внутреннего сгорания.

Развесовка получилась такой: 40% массы приходится на переднюю ось, 60% – на заднюю. Причем за счет облегченной конструкции общий вес электрического Boxster окажется сопоставимым с нынешними кабриолетами 911 с гибридной силовой установкой T-Hybrid.

Шасси тоже собрали не с нуля – часть решений пришла от 911. Скажем, рулевое управление позаимствовали у 911 Carrera GTS, плюс применили задние управляемые колеса. Добавьте к этому тормозную систему, сделанную с оглядкой на 911, и электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал PTV+.

Все без исключения версии электрического 718 Boxster будут заднеприводными. Топовая модификация, как заявили в Porsche, станет самым мощным 718 за всю историю: до 100 км/ч – меньше трех секунд, а максимальная скорость перевалит за 250 км/ч.

Про систему E-Shift тоже стоит сказать отдельно. Она имитирует работу семиступенчатой роботизированной коробки PDK, причем водитель сам выбирает автоматический или ручной режим переключения с помощью подрулевых лепестков. В Porsche уверяют: на динамические характеристики такая имитация никак не влияет.

Отключите E-Shift – и лепестки начнут отвечать за выбор одного из трех уровней рекуперации энергии. Своего рода переключатель на два разных функционала.

Выпускать новинку станут на головном заводе Porsche в штутгартском районе Цуффенхаузен. Мировая премьера электрического спорткара назначена на первый квартал 2027 года. А еще раньше Porsche запатентовала спойлер с независимыми подвижными крыльями.

О том, как повышают надежность электрических узлов, «За рулем» недавно рассказал.